Российские фондовые индексы пытались определиться с динамикой в самом начале торгов вторника, оставаясь недалеко от отметок закрытия предыдущих торгов, показывают данные Московской биржи.

Так, на 10:03 мск индекс Мосбиржи и индекс РТС находились в «красной зоне» — на 0,1% и 0,14% соответственно, на отметках 2 568,24 и 1 082,13 пункта.



На 10:13 индекс Мосбиржи прибавлял 0,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и составлял 2 572,21 пункта, а индекс РТС был в плюсе на 0,1% — на уровне 1 084,76.

На 10:25 индекс Мосбиржи и индекс РТС в плюсе на 0,17% и 0,5% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — написала перед началом фондовой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… будут под давлением низких нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать умеренных продаж на отечественных биржах. Нефтяные котировки пока не опустились к минимумам прошлой недели (за исключением дня выхода цен в минус), в связи с чем инвесторы относятся к их падению более спокойно, хотя напряжение нарастает… День будет полон корпоративными новостями, которые повлияют в том числе на общий ход торгов», — отмечала в своем комментарии эксперт.