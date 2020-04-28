Банк России ожидает роста просрочки и объема проблемных кредитов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании в Госдуме.

Согласно данным регулятора, на заемщиков, чьи доходы сильно упали из-за пандемии коронавируса, приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля. «Мы ожидаем, к сожалению, роста просрочки и проблемных кредитов», — сказала председатель Центробанка.

По ее словам, большой объем кредитов будет реструктурирован как в рамках каникул, предусмотренных законом, так и в рамках собственных программ банков. «Сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане (по нашей оценке, это более половины заемщиков банков), большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей. По предварительным оценкам, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 триллионов рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что ЦБ дал банкам право временно не увеличивать резервы по широкому кругу кредитов. Регулятор полагает, что большая часть заемщиков вернется к нормальному обслуживанию долга.



ЦБ ожидает сокращения потребительского кредитования в 2020 году на величину до 5% против роста на 21% годом ранее. Ипотечное кредитование, по оценке регулятора, продолжит рост благодаря государственным мерам поддержки, хотя он и замедлится до 10% по итогам текущего года с 20% в 2019 году.

