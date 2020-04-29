Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил дополнительное заседание совета Госдумы, которое состоится 12 мая в 9:00. Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, будет рассмотрена повестка пленарного заседания 12 мая: планируется рассмотреть инициативы, направленные на поддержку населения и экономики, а также совершенствование банковской сферы.

Эти темы обсуждались в ходе диалога депутатов с руководством Банка России 28 апреля, напоминают в Госдуме. Было решено вынести соответствующие законопроекты на ближайшее пленарное заседание.



В частности, речь идет о биометрии, противодействии кибермошенничеству, прямой поддержке граждан, приобретении полиса ОСАГО без техосмотра, развитии дистанционных банковских услуг.