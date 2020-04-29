Падение потребительского спроса в 2020 году прогнозируется на уровне 10—15% в связи с пандемией, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на онлайн-конференции «Рестораны в условиях ограничительных мер».

«Мы оцениваем в целом по стране, что реальные заработные платы упадут. Это касается прежде всего частного сектора, но и бюджет будет снижать заработную плату. Поэтому 10—15% спроса [потеряем] как минимум только в этом году», — сказал он.

При этом Титов затруднился дать более длительный прогноз. «Что будет дальше, насколько продержится цена на нефть, будет ли второй этап пандемии — это вопросительные знаки», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что сейчас возглавляемый им Институт экономики роста им. Столыпина приступил к созданию модели, которая должна после коронавируса и в условиях низких цен на нефть «позволить выйти из пике и обеспечить рост экономики России».