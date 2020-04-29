В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о крупномасштабном хищении денежных средств коммерческого банка. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Глушаковой, которая занимала должность заместителя президента Внешпромбанка. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата»).

В суде установлено, что Глушакова являлась членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денежных средств Внешпромбанка. Банк в 2016 году прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии, напоминают в Генпрокуратуре.

«В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года женщина совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и фиктивным юридическим лицам на общую сумму более 33,6 млрд рублей», — говорится в релизе.

Ранее, в 2017 году, Глушакова вместе с экс-президентом Внешпромбанка Ларисой Маркус была признана виновной в хищении более чем 113,5 млрд рублей у кредитного учреждения. Деньги похищались с помощью оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, указывают в Генпрокуратуре. Глушаковой было назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд путем частичного сложения наказаний приговорил Глушакову к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом также удовлетворен гражданский иск, поданный Агентством по страхованию вкладов от имени банка, на сумму более 33,6 млрд рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

