Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», предусматривающий создание системы отбора нуждающихся в господдержке в 2020 году системно значимых компаний, а также описывающий необходимые условия ее предоставления, пишет РБК . Выделение господдержки в основном будет зависеть от решения межведомственной комиссии. Любой из входящих в нее представителей трех ведомств (ФНС, Минфина и Минэкономразвития) может заблокировать положительный вердикт.

Системообразующими признаны 1 151 российская компания, следует из действующего списка Минэкономразвития. Согласно проекту постановления, каждая из них сможет претендовать на меры господдержки, если межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций признает, что компания отнесена «к группе риска, свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-экономического состояния организации». Также системно значимая организация не должна быть иностранным юрлицом, а в ее уставном капитале доля иностранного участия не может превышать 50%. При этом у компании, рассчитывающей на господдержку, не должно быть просроченных долгов по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, недоимок по налогам и сборам.

Системообразующие компании могут претендовать на получение безвозмездной субсидии для финансового обеспечения затрат предприятия; отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов; государственных гарантий по кредитам и облигационным займам. Также для системно значимых компаний будут предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал ранее президент РФ Владимир Путин. Кроме того, системообразующие компании подпадают под мораторий на банкротства.

Минэкономразвития опубликовало полный перечень системообразующих предприятий В список вошла 1 151 компания.

Претенденты на господдержку должны подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем причины и обоснования обращения, форму, объем запрашиваемой поддержки и срок ее предоставления. В заявлении организация должна представить сведения обо всех бенефициарных владельцах, а также дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, следует из документа. К заявлению должны прилагаться результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, стресс-тестирования и программа оптимизации расходов при сохранении устойчивости ее функционирования.

Оценивать заявление компании, а также представлять предложения в своем заключении будет госкорпорация «ВЭБ.РФ», члены которой войдут в состав межведомственной комиссии. Весь пакет документов будет рассматривать штаб межведомственной комиссии с участием представителей системообразующей компании, говорится в документе.