Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», предусматривающий создание системы отбора нуждающихся в господдержке в 2020 году системно значимых компаний, а также описывающий необходимые условия ее предоставления, пишет РБК. Выделение господдержки в основном будет зависеть от решения межведомственной комиссии. Любой из входящих в нее представителей трех ведомств (ФНС, Минфина и Минэкономразвития) может заблокировать положительный вердикт.
Системообразующими признаны 1 151 российская компания, следует из действующего списка Минэкономразвития. Согласно проекту постановления, каждая из них сможет претендовать на меры господдержки, если межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций признает, что компания отнесена «к группе риска, свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-экономического состояния организации». Также системно значимая организация не должна быть иностранным юрлицом, а в ее уставном капитале доля иностранного участия не может превышать 50%. При этом у компании, рассчитывающей на господдержку, не должно быть просроченных долгов по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, недоимок по налогам и сборам.
Системообразующие компании могут претендовать на получение безвозмездной субсидии для финансового обеспечения затрат предприятия; отсрочки или рассрочки по уплате налогов и страховых взносов; государственных гарантий по кредитам и облигационным займам. Также для системно значимых компаний будут предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал ранее президент РФ Владимир Путин. Кроме того, системообразующие компании подпадают под мораторий на банкротства.
В список вошла 1 151 компания.
Претенденты на господдержку должны подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем причины и обоснования обращения, форму, объем запрашиваемой поддержки и срок ее предоставления. В заявлении организация должна представить сведения обо всех бенефициарных владельцах, а также дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, следует из документа. К заявлению должны прилагаться результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, стресс-тестирования и программа оптимизации расходов при сохранении устойчивости ее функционирования.
Оценивать заявление компании, а также представлять предложения в своем заключении будет госкорпорация «ВЭБ.РФ», члены которой войдут в состав межведомственной комиссии. Весь пакет документов будет рассматривать штаб межведомственной комиссии с участием представителей системообразующей компании, говорится в документе.
Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.