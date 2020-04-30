Чистая прибыль группы Сбербанка за I квартал 2020 года составила 120,5 млрд рублей, уменьшившись на 46,8% в годовом выражении. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

Квартальные чистые комиссионные доходы группы выросли на 22,8% в годовом выражении до 126,4 млрд рублей. «Рост комиссионных доходов происходил в основном за счет доходов от расчетно-кассового обслуживания, клиентских операций с валютой и ценными бумагами, а также доходов по операциям с банковскими картами», — поясняют в Сбербанке.

Чистые процентные доходы за квартал составили 371,9 млрд рублей (плюс 10,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% за I квартал 2020 года до 8,2 трлн рублей. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле снизилась на 0,9 процентного пункта, до 35,4%, из-за девальвации рубля.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 6,6% за квартал за счет высокого спроса при одновременном снижении стоимости кредитов вслед за снижением ключевой процентной ставки в середине отчетного периода. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах: доля потребительских кредитов онлайн выросла почти на 13 п. п. — до 68%.

Ипотечный портфель вырос на 2,5%. На росте ипотечного и потребительского кредитования в I квартале 2020 года благоприятно отразился всплеск активности в марте, указывают в «Сбере».

Корпоративный кредитный портфель увеличился за квартал на 8% до 15 трлн рублей, что главным образом отражает рекордные выдачи в марте, а также положительную переоценку валютной части портфеля на фоне ослабления рубля.

Прирост розничных депозитов составил 3,2% за квартал, их общий объем — 14,7 трлн рублей. Объем корпоративных депозитов вырос на 13,9% до 8,4 трлн. Совокупные остатки на текущих/расчетных счетах увеличились на 6,6%, их доля в совокупном объеме депозитов стабильно составляет более 30%.

«Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III», составил 4 трлн 648,5 млрд рублей на 31 марта 2020 года, что выше на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 3,3% в I квартале 2020 года до 33 трлн 719,4 млрд рублей в основном за счет роста кредитного риска на 4,4% на фоне валютной переоценки кредитного портфеля… За квартал коэффициент достаточности базового капитала первого уровня снизился на 10 базисных пунктов до 13,31%, а общего капитала — улучшился на 20 б. п. до 13,79%», — указано в релизе.

В числе прочего сообщается, что, согласно данным управленческого учета, совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного бизнеса и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд рублей. С начала года совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли на 3% и составили 1,5 трлн рублей.



«Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы. Тем не менее Сбербанк заработал… 120,5 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала выше 10%. Мы встречаем этот кризис хорошо подготовленными как в части ликвидности, так и в части достаточности капитала и, самое главное, опыта команды. Текущий кризис еще раз подтвердил правильность нашей стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением», — комментирует данные отчетности заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.