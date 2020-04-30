ЦБ установил официальные курсы валют с 1 мая.

Курс доллара понизился на 96,31 копейки, составив 72,7263 рубля (73,6894 рубля на 30 апреля). Курс евро снизился на 92,99 копейки, до 79,1189 рубля (80,0488 рубля на 30 апреля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,07 рубля (плюс почти 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 79,39 рубля (минус 1 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,61—73,15 рубля за доллар и 79,01—79,58 рубля за евро.