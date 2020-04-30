Компания «Корус Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) запустила сервис подачи заявок на получение субсидий в ФНС России для юридических лиц и ИП. Сервис реализован на платформе корпоративного интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и доступен с 1 мая 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для корпоративных клиентов Сбербанка, впервые подключающих сервисы электронного документооборота и отчетности, возможность подачи заявки предоставляется вместе с этими сервисами бесплатно в рамках текущей программы «ЭДО за 0 рублей» (действует до 31 мая). Для клиентов других банков аналогичный функционал предусмотрен в сервисе «Сфера Отчетность» от «Корус Консалтинг СНГ», — говорится в релизе.

Претендовать на господдержку в виде субсидий могут те юрлица и ИП, кто на 1 марта включен в реестр МСП и на эту же дату пострадавший вид деятельности был указан в качестве основного в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Клиент, числящийся в реестре, может передать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме. Пока субсидия предполагается за два месяца — апрель и май. Заявки за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май — с 1 июня до 1 июля. Как и по любым другим типам отчетности, файл заявки клиент формирует на стороннем ПО («1С», бесплатное ПО на сайте ФНС и т. д.).

Проект реализован в рамках постановления правительства о предоставлении в 2020 году бюджетных субсидий для малых и средних предприятий, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Целью таких субсидий является частичная компенсация затрат (в том числе на оплату труда), связанных с ведением бизнеса в период пандемии.

Согласно данным ФНС России, размер выплачиваемых субсидий рассчитывается исходя из числа штатных работников, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей). Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя.