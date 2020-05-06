Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020-м достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада. Соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, которая пересмотрела с радикальным понижением свои прежние ожидания по всем странам мира.

ЕК прогнозирует, что рост экономики России возобновится уже в 2021 году и составит 1,5%, несмотря на ожидания сохранения низких цен на нефть. Эти показатели примерно соответствуют общемировым тенденциям — Еврокомиссия ожидает спад общемирового ВВП в этом году примерно на 3%, причем наибольшие потери понесут экономики ЕС (7,4%) и США (6,5%).

Еврокомиссия отмечает, что ситуацию в России смягчили «крупные государственные инвестиции в национальные, главным образом, инфраструктурные проекты, которые стимулируют рост и экономическую активность».

«Реальный ВВП упал в связи с коллапсом цен на нефть до самых низких показателей за 18 лет и спадом спроса на нефть на 25%. Изначально карантинные меры в России были менее жесткими, чем в других странах, однако ситуация обострилась в связи с распространением болезни в апреле. Эти меры будут иметь сильный отрицательный эффект на потребление, поскольку большая часть активности оказалась ограничена», — говорится в документе.

Еврокомиссия полагает, что «уровень частных инвестиций ограничен в 2020 году, когда положение малых и средних предприятий резко ухудшится, а энергетический сектор вряд ли будет тратить больше в этих условиях». ЕК также прогнозирует спад экспорт и импорта, восстановление которых начнется только в 2021 году.

Что касается цен на нефть, то Еврокомиссия ожидает, что они в 2020 году останутся на низком уровне — 38,4 доллара за баррель, в 2021-м — 40,2 доллара.

Впрочем, представляя этот прогноз, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне признал, что его точность оставляет желать лучшего. «Пандемия коронавируса радикально изменила перспективы европейской и мировой экономик, и потому нынешний прогноз было крайне сложно составлять», — сказал он.

В феврале 2020 года в своем зимнем прогнозе Еврокомиссия исходила из тезиса, что тогда еще эпидемия коронавируса «окажет ограниченное влияние на мировую экономику, ее последствия будут преодолены уже в I квартале 2020 года».

Оценка ЕК почти совпадает с прогнозом аналитиков Moody's, которые оценили снижение ВВП РФ в 2020 году на 5,5%. Некоторые страны, включая Россию, отмечает агентство, приняли строгие меры в борьбе с передачей вируса. Тем не менее ограничения сильно уменьшили экономическую активность, сообщало Moody's.

