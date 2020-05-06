Россия улучшила свои позиции в сфере публикации ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на новый обзор от Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership) за 2019 год.

Теперь Россия разделяет с Францией 13-е и 14-е места из 117 (по результатам 2017 года Россия занимала 15-е место из 115), продолжая входить в группу стран, которые предоставляют существенный объем информации о бюджете и бюджетной политике для населения. Значение индекса открытости бюджета составляет 74 из 100 (увеличение на 2 пункта по сравнению с оценкой 2017 года), показатель по бюджетному надзору — 85 из 100 (увеличение на 7 пунктов). При этом среди европейских стран по индексу открытости бюджета Россия занимает четвертое место, по индексу надзора за бюджетом — шестое.

«Россия повысила уровень доступа к бюджетной информации путем своевременной публикации онлайн предварительного бюджетного предложения исполнительной власти, а также участия общественного совета Минфина России в ходе разработки и рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год с целью расширения возможностей участия общественности в бюджетном процессе», — отмечается в релизе Минфина.



Обзор открытости бюджета является единственным в мире независимым, сравнительным и основанным на фактах исследовательским инструментом, использующим международно признанные критерии для оценки доступа общественности к бюджетной информации центрального правительства, указано в справке ведомства.