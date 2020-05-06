Проект общенационального плана восстановления экономики РФ предполагает разработку мер реагирования на случай ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса в мире и оценку сценария возможной второй волны. Об этом говорится в поручении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ряду министерств и ведомств, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Проект плана включает «первоочередные меры реагирования в случае существенного ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире (оценку сценария возможной второй волны)». Кроме того, в план включено определение единых правил действий до конца года для всей страны: федеральных действий и действий субъектов РФ (активизация отдельных секторов экономики с учетом рекомендаций Роспотребнадзора).

Проект общенационального плана восстановления экономики России также предполагает меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев. Среди мер указывается поддержка спроса, бизнеса в пострадавших отраслях и занятости населения.

Проект плана включает «меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10—12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10—12 месяцев)». Также в проект плана включены поддержка и развитие пострадавших отраслей экономики, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан и программа поддержки занятости населения.



Кроме того, в поручении Белоусова указано, что Минфин к 11 мая подготовит поправки к бюджету на 2020—2022 годы с учетом реализации трех пакетов поддержки экономики. «Минфину России — представить в правительство РФ уточненные основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (пакет 1, 2 и 3). Срок — 11 мая 2020 года», — говорится в поручении.

