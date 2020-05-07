Федеральная антимонопольная служба России принимает меры для стабилизации цен на продукты, в ряде случаев работа проводится совместно с органами прокуратуры. Об этом сообщили в ФАС в связи с публикацией данных Росстата об изменении цен на ряд продуктов питания.

В частности, в ФАС прокомментировали цены на лимоны, подорожавшие в апреле, по данным Росстата, в 2,5 раза.



«Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами. ФАС России были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Проведена профилактическая работа — совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая», — говорится в сообщении.

Что касается лука (в апреле он стал дороже на 49,9%), то, по данным Росстата, на которые ссылается ФАС, ежегодно с середины марта наблюдается сезонный рост цен на лук репчатый, который связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной продукции. Указанный рост цен достигает своего максимума к концу мая — началу июня и держится на протяжении четырех-пяти недель. Далее, в связи с поступлением в продажу лука нового урожая, цены на репчатый лук снижаются, достигая своего минимума к концу сентября.

«Следует отметить, что, по данным Росстата, цены на лук репчатый в 2020 году сопоставимы с ценами 2019 года. Так, рост цен начался с 20-х чисел марта 2020 года и продолжается по настоящее время. Вместе с тем средняя цена на лук репчатый в Российской Федерации, установившаяся на конец апреля 2020 года, составляла 44,15 рубля, что выше по сравнению с ценой, сложившейся в аналогичный период 2019 года (39,9 рубля), на 12,9%. Такой рост цен можно объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возросла из-за курса валют», — указывают в ФАС.

Росстат: инфляция в апреле составила 0,8% В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию.

Относительно гречки (рост цен в апреле на 12%, согласно данным Росстата) сообщается, что Россия полностью обеспечивает собственные потребности в этом продукте. Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте текущего года. ФАС и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.

«Рынок сахара (прирост цен на него отмечен в апреле в 83 регионах, причем в 19 — на 10% и более. — Прим. Банки.ру) профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. ФАС России в настоящее время проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара», — сообщают антимонопольщики.

«При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей, и если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.



«Мы продолжаем пресекать недобросовестные практики организаций и должностных лиц с целью максимально стабилизировать цены на социально значимые продукты. Возбуждены дела о картеле поставщиков хлеба в Забайкалье, дело о координации цен на хлеб в Татарстане, привлечен к административной ответственности директор крупнейшей торговой сети в Красноярске, выданы предостережения руководителю «Руспродсоюза», директору ТД «Нижегородский масложировой комбинат» в связи с их публичными заявлениями о необходимости повышения цен, президенту Российского союза мукомольных и крупяных предприятий указано на недопустимость заявлений о предстоящем дефиците на рынке муки. Совместно с органами прокуратуры мы и дальше будем выявлять и жестко реагировать на любые совершаемые или готовящиеся нарушения антимонопольного законодательства — прокурорами предостережены о недопустимости нарушений закона руководители ООО «Ершовский элеватор», ООО «Мистраль Трейдинг» и ряда других компаний», — добавляет статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

