Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества и денежных средств четырех бывших руководителей АйМаниБанка на общую сумму 17,08 млрд рублей, говорится в определении суда.

АСВ обжаловало в ВС определение столичного арбитража от 7 октября 2019 года, а также постановления апелляционной от 25 ноября 2019 года и кассационной инстанций от 18 февраля.

Указанные в заявлении о принятии обеспечительных мер доводы носят предположительный характер, отметил в определении от 7 октября 2019 года суд первой инстанции. АСВ не доказало, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить заявителю значительный ущерб, заметил суд.

Ранее суд назначил на 30 июня рассмотрение заявления АСВ о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 17,08 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 октября 2014 года по 5 октября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов АйМаниБанка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц.

Кроме того, руководителем банка при наличии соответствующих оснований не предпринимались предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.

В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения АйМаниБанка, что явилось, по мнению агентства, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства, как считает АСВ, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 20 января 2017 года признал кредитную организацию несостоятельной (банкротом).