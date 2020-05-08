Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 643,17 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 123,89 пункта.

После обеда российский фондовый рынок может так же, как и в четверг, приступить к снижению, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Кроме его фундаментальной слабости в пользу распродаж будет работать «фактор пятницы», усиленный выходным днем в понедельник. Однако сильных распродаж мы пока не ждем, время для них придет чуть позже, когда рынок потеряет небольшую поддержку со стороны дивидендного сезона», — комментирует эксперт.