Министерство финансов РФ в период с 13 мая по 4 июня 2020 года продаст валюту на сумму 193,1 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 млрд рублей.

«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае 2020 года в размере 190,1 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2020 года составило 3 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193,1 млрд рублей: это на 115,3 млрд больше, чем в предыдущий период (77,8 млрд в апреле).