Возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве посредством СМС-сообщений ограничат с 12 мая. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала «Москва-24» руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, передает ТАСС.

«Новинки, которые появятся с 12-го числа. Первое — с 12-го числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда», — рассказал он.



«Плюс остается телефонный кол-центр — это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в Интернет», — уточнил Лысенко.