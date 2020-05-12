Форум инновационных финансовых технологий Finopolis переносится на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. О соответствующем решении Банка России сообщается во вторник на сайте регулятора.

«Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью», — поясняется в релизе.



Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума в этом году, отмечают в Центробанке.