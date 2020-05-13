Сенатор США Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19. Об этом сенатор сообщил во вторник, передает РИА Новости.

Законопроект «Об ответственности за COVID-19» предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не представит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

«Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — сообщил Грэм в пресс-релизе.

Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР представила полный отчет о возникновении пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

«Без данного подтверждения президенту будет разрешено наложить санкции, такие как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах», — говорится в заявлении.

Перспективы законопроекта неясны. Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин «заплатить цену» за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса.

КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в среду, что страна выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19.



Законопроект о санкциях против КНР из-за коронавируса, вероятно, будет принят в США, но санкции будут очень символическими и точечными и не нанесут существенного ущерба китайской экономике, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.