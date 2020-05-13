Минфин России на аукционе в среду, 13 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года на 36,216 млрд рублей при спросе 60,281 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 100,08% от номинала, средневзвешенная цена — 100,312% от номинала. Выручка от размещения — 36,837 млрд рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 91,879 млрд рублей при спросе 141,855 млрд.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.