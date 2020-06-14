Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком», компания re:Store, а также сеть магазинов и сервисных центров техники Apple в России договорились о сотрудничестве в сфере онлайн-кредитования клиентов. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

«Чтобы приобрести товар в кредит, в официальном приложении или на сайте клиенту необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого он переходит в «Сбербанк Онлайн», где проверяет предзаполненную анкету и отправляет кредитную заявку. Ее рассмотрение занимает не более двух минут», — говорится в релизе.

Таким образом, все проходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Единственное, что нужно для оформления кредита, — дебетовая карта Сбербанка. При этом на скорость доставки товара его покупка в кредит не влияет.