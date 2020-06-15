Национальный банк Белоруссии (НББ) принял решение о введении с 15 июня в Белгазпромбанке временной администрации по управлению кредитным учреждением. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, опубликованном в понедельник на сайте регулятора.

«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — отмечается в сообщении.



Руководителем временной администрации Белгазпромбанка назначена экс-глава Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% его акций. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» владеет 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики — 0,098%.



Комитет госконтроля Белоруссии 11 июня сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Также было отмечено, что «в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы», экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела «процессуального статуса не имеет». Сам Бабарико, который участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер.

Исполняющим обязанности председателя правления Белгазпромбанка назначен Кирилл Бадей.

12 июня председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что департамент финансовых расследований КГК располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

