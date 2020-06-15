Клиенты Ozon смогут получать процент на остаток или кешбэк в виде баллов от суммы, которую хранят на своих пользовательских счетах, говорится в сообщении компании. Такими баллами можно оплатить до 99% стоимости покупок — за каждый товар в корзине достаточно заплатить 1 рубль, остальное можно оплатить баллами.

Ozon начал тестировать новый продукт своей экосистемы финансовых сервисов «Ozon.Счет», который можно пополнять с любой банковской карты. В первой тестовой группе — более 100 тыс. пользователей Ozon. В личном кабинете клиентов, которые попадают в тестовую группу, уже можно найти калькулятор баллов. Они начисляются ежемесячно.

После тестового периода будет проанализирована реакция клиентов на разные механики. На основе теста выберут самые удобные для клиентов сценарии и далее будут тиражировать их на более широкую аудиторию пользователей.