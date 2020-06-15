Период действия ряда мер поддержки экономики и граждан скоро истекает, и в этой связи необходимо принять решения о том, целесообразно ли продлить эти меры, а также о возможном использовании новых решений. Об этом заявил в ходе совещания о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Комментируя заслушанные в ходе совещания оценки и идеи граждан и представителей бизнеса, президент обратился к Кабмину: «Прошу это все учесть, прошу правительство обстоятельно все это проработать. И если, действительно, где-то какой-то сбой происходит — донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики. Они, думаю, будут необходимы. Потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни».

Он напомнил, что период действия целого ряда предусмотренных ранее мер 1 июля истекает. «Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры, нужны ли они, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно, в развитие уже реализуемых программ», — отметил глава государства.

Он привел пример с обеспечением работающих пенсионеров. «Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома. И во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются, — описал проблему Путин. — Надо подумать над этим. Прошу правительство представить предложения».

Он также попросил Кабмин «оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение». Путин констатировал, что в большинстве случаев это до сих пор удавалось сделать.

«Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития», — подчеркнул президент. «С учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года», — заметил он.



«В целом, мне кажется, работа идет достаточно ритмично», — заключил Путин.