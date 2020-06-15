Правительство РФ планирует до конца года обеспечить гарантиями на получение квартир примерно 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«Было выделено 30 миллиардов рублей (на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков), примерно 11 миллиардов выделили дополнительно регионы. Сегодня мы запустили в проектирование и строительство около 1 миллиона квадратных метров жилья... Считаем, что до конца года примерно 40 тысячам обманутых дольщиков дадим гарантию на получение в ближайший год квартир», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на совещаниях были рассмотрены 229 проблемных домов в 20 регионах. По словам вице-премьера, все губернаторы лично занимаются этим вопросом. «Идет в хорошем смысле слова соревнование за получение этих денег, для того чтобы максимально большое количество проблем решить в регионе», — отметил он.



Ранее правительство РФ также выделило Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства 30 млрд рублей, которые пойдут на решение проблем не менее чем 10 тыс. дольщиков.