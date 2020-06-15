АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нордеа Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Нордеа Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Нордеа Банк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, а также адекватных оценок риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк поддерживает регуляторные показатели достаточности капитала на уровне, значительно превышающем установленный минимум; в частности, по состоянию на 1 апреля 2020-го показатель Н1.2 составил 33,9%. Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов. Рассчитываемый АКРА показатель дефицита краткосрочной ликвидности подтверждает, что в базовом сценарии банк обладает избытком ликвидности в объеме около 36 млрд рублей, в стрессовом сценарии избыток составляет около 21% обязательств.



Система риск-менеджмента Нордеа Банка соответствует специфике и масштабам его бизнеса, заключили эксперты.

