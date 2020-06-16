Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустит новую IT-систему АИС ОСАГО, сообщил президент союза Игорь Юргенс. Он считает, что база данных должна в дальнейшем остаться в ведении союза, сообщает пресс-служба РСА, Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Как отметил Юргенс, страховое сообщество предприняло беспрецедентные усилия по ее запуску как с точки зрения финансовых затрат, так и с точки зрения сроков реализации.

«РСА за счет средств страховщиков инвестирует в проект более 2 миллиардов рублей и запускает уникальную для страны систему за год, что является невероятно сжатыми сроками, особенно на том фоне, что при непосредственном участии РСА параллельно запущен первый в России суперсервис по европротоколу — мобильное приложение «Помощник ОСАГО», — уточнил Юргенс.

Проект АИС ОСАГО содержит в своей основе ряд самых инновационных технологических решений, уже разработаны и готовятся к запуску в рамках проекта такие основные модули, как договоры и убытки ОСАГО, расчет КБМ. Их старт намечен на 28 июня текущего года, а в последствии продолжится добавление новых блоков, а также появится возможность распространить действие системы и на другие виды страхования.

Так, в систему интегрирована унифицированная модель данных (ядро логической модели), на основе которой строятся структуры данных, специфичные для конкретных страховых продуктов.

В прошлом году принципы решений базы данных АИС ОСАГО уже легли в основу создания информационной «Системы по страхованию жилья в чрезвычайных ситуациях», оператором которой законом определен ВСС, отметил Юргенс.