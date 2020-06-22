В новой версии законопроекта о категоризации инвесторов появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги. Об этом пишет «Коммерсант» . По словам главы комитета Анатолия Аксакова, законопроект может быть принят в ближайшее время.

Так, в новой версии законопроекта регулятор пошел на некоторые уступки по иностранным ценным бумагам. Если раньше доступ на российские биржи могли получить лишь те из них, что входят в список индексов, утвержденных ЦБ, то сейчас предлагается допустить и те, по которым есть маркетмейкер (участник, который «делает рынок», создавая котировки и движения цены за счет объемов своих сделок). Также в обновленном документе содержится оговорка, которая означает, что бумаги, которые уже торгуются, остаются на бирже. В новой версии проекта есть пункт о допущении к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов, если такие бумаги допущены к публичному обращению другим российским организатором торговли. Благодаря этому пункту Московская биржа сможет без ограничений добавить бумаги, торгующиеся на Санкт-Петербургской.

По мнению экспертов, формально чиновники идут навстречу рынку, но по факту усложняют ситуацию — придется администрировать еще один класс бумаг с ограниченной ликвидностью, причем непонятно, можно ли будет получить к ним доступ после тестирования. Уступка по маркетмейкерству как таковая не станет решением для Санкт-Петербургской биржи. Как сообщил источник в одном из брокеров, только по одной бумаге такая услуга может обойтись в 200 тыс. рублей в месяц, что является неподъемным для биржи, только выходящей на рентабельность.