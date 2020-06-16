Московская биржа до конца лета запустит торги в рублях наиболее ликвидными акциями из индекса S&P 500, сообщил на онлайн-брифинге, посвященном новациям фондового рынка, директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин.

«Мы планируем в конце лета реализовать первый этап — это допуск к торгам акций иностранных эмитентов. Мы планируем до конца этого года допустить к торгам 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. Это будут акции, пользующиеся максимальным спросом, — акции американских компаний, входящих в индекс S&P 500», — сказал он.

«Этот допуск мы планируем осуществить в два этапа: соответственно, в конце лета это будет первый этап, 25—30 бумаг, и впоследствии до конца года мы доведем данный список до 50», — уточнил Блохин.

По его словам, эти акции будут торговаться в рублях.

На вопрос, почему решили проводить торговлю в рублях, представитель Мосбиржи прокомментировал Банки.ру, что это удобно брокерам — торговля происходит в рамках единого счета. Также это удобно для инвесторов — не нужна конвертация. «Сразу видно финансовый результат, что удобно в том числе для налогообложения. Международный опыт — на всех биржах, где торгуются иностранные бумаги, они торгуются в национальных валютах», — пояснил он.

