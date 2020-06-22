Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавшего от пандемии, до 104,4 млрд рублей с 81,2 млрд рублей, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них мы ранее уже направили из резервного фонда правительства более 81 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение правительства подписано», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.



В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда около 81,2 млрд рублей на субсидии МСБ из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.