Банк России установил официальные курсы валют на 23 июня.

Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня). Курс евро опустился на 17,62 копейки до 77,8285 рубля (с 78,0047 рубля на 22 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,47 рубля (плюс 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:34 мск стоил 77,91 рубля (плюс 26 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 69,29 до 69,6 рубля за доллар и от 77,62 до 77,98 рубля за евро.