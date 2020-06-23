Объем выплатных резервов, из которых выплачиваются накопительные пенсии гражданам, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) приблизился к 50 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Выплатной резерв и резерв срочных выплат частных пенсионных фондов на начало этого года составили 21,1 млрд рублей и 2,5 млрд рублей соответственно, свидетельствует исследование проекта Pensopathology. Таким образом, на них приходится более 0,8% от всех пенсионных накоплений НПФ. Выплатной резерв государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ», которая инвестирует средства клиентов ПФР, составил 18,4 млрд рублей, резерв срочных выплат — 4,7 млрд рублей (более 1,1% от пенсионных накоплений).

По расчетам Pensopathology, средняя разнесенная доходность НПФ по основным портфелям составила 9,5% годовых, тогда как средняя чистая доходность выплатных резервов у фондов, на которые приходится 70% их объема, была 9,2% годовых. Выплатные резервы фондов проиграли по показателям схожим портфелям ВЭБа, доходность которых была на 0,7 п. п. выше. Низкие результаты по портфелям резервов связаны с особенностями применяемых инвестиционных стратегий, обычно предполагающих большую ликвидность и меньший аппетит к риску, отмечается в исследовании. В этих портфелях отсутствуют акции.

У госкомпании «ВЭБ.РФ» ситуация обратная — доходность по портфелю выплатного резерва выше, чем по расширенному портфелю. Как считают эксперты, это связано с меньшим объемом выплатного портфеля, что способствует более активному управлению им, а также с наличием в расширенном портфеле большого объема старых бумаг, прежде всего инфляционных, которые оказывают давление на его доходность.