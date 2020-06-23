Средняя номинальная начисленная зарплата россиян вырастет на 9 808 рублей в 2023 году по сравнению с 2019 годом и составит 57 675 рублей, говорится в разработанном Минтрудом проекте бюджета Фонда социального страхования РФ на 2021—2023 годы.

«Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2019 году — 47 867 рублей, в 2020 году — 47 531 рубль, в 2021 году — 51 066 рублей, в 2022 году — 54 131 рубль, в 2023 году — 57 675 рублей», — говорится в документе.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021—2023 годы, средняя начисленная пенсия в 2021 году составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.