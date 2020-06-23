Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и региональным властям вернуть безработицу на докризисный уровень в 2021 году.

«Сейчас нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда, а это значит, что число безработных в России должно как минимум вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься еще ниже», — заявил российский президент в ходе видеообращения к гражданам.

По словам Путина, сейчас поддержку от служб занятости получают свыше 2,5 млн человек, тогда как на начало апреля их число составляло 720 тыс. Так, на период пандемии для безработных предусмотрены ежемесячные выплаты по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи.

Напомним, по данным Росстата, уровень безработицы в России в мае составил 6,1%, а общая численность безработных выросла на 32,7% по сравнению с маем прошлого года.