ЦБ установил официальные курсы валют на 26 июня.

Курс доллара повысился на 62,84 копейки, составив 69,466 рубля (68,8376 рубля на 25 июня). Курс евро увеличился на 29,99 копейки, до 78,0589 рубля (77,759 рубля на 25 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленное движение к иностранным денежным единицам. На 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,31 рубля (плюс 45 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 77,81 рубля (минус 3 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 69,22—69,74 рубля за доллар и 77,77—78,35 рубля за евро.