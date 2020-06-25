Правительство РФ направит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«В числе первоочередных мер выплата 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей», — говорится в тексте стенограммы.

Также правительство выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей. Будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август.