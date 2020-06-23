Россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет, объявил российский президент Владимир Путин во время видеообращения к населению.

«Трудные дни еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — заявил Путин. Он отметил, что мера коснется семей, где воспитываются порядка 28 млн детей.

«Сразу обращаю внимание, те, кто уже получил июньскую выплату, вторая июньская будет проведена автоматически», — подчеркнул президент. Подавать повторное заявление и собирать справки не нужно.

«Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе», — заключил Путин.