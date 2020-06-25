Минкомсвязь предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам программного обеспечения, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта, сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 млрд рублей. Российским компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но иностранный софт может подорожать более чем на 16%.

По словам Паршина, предложения Минкомсвязи по поддержке IT-отрасли, направленные в правительство РФ в рамках формирования общенационального плана действий по восстановлению экономики, содержали меры по снижению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и введению других льгот для аккредитованных российских IT-компаний. «Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае введения данных льгот мы предлагали отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование программного обеспечения на основе лицензионного договора», — процитировала пресс-служба Минкомсвязи Паршина.

Из-за мер поддержки IT-отрасли может подорожать софт О мерах поддержки IT-отрасли президент РФ Владимир Путин объявил в обращении 23 июня.

«При этом для разработчиков российских программных продуктов, предоставляемых в том числе по облачной модели, Минкомсвязь России предлагала выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе для недопущения ухудшения параметров их финансово-экономической деятельности при отмене льготы по НДС», — сообщил замглавы Минкомсвязи.