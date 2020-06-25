Расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на предложения Минкомсвязи. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и Минфину проработать эти предложения и предоставить согласованную позицию.

О мерах поддержки IT-отрасли президент РФ Владимир Путин объявил в обращении 23 июня. Среди них бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, подчеркнул президент. Согласно предложению Минкомсвязи, на фоне расходов на эти меры отмена льготы по НДС в 2021 году принесет в бюджет дополнительный доход в размере 42,5 млрд рублей. IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд рублей.

Источник, знакомый с документом, поясняет, что в одной из версий предлагалось выплачивать субсидии, компенсирующие отмену льготы по НДС, юридическим лицам — покупателям программ из реестра.

Греф: российские IT-компании могут стать мировыми гигантами 👍 Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку в IТ-сфере.

Льгота по НДС действует при покупке софта в Интернете и в магазинах приложений, так как при этом продается именно лицензия на пользование им, это распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, указали эксперты. При этом компенсирование НДС за счет субсидий и льготы по сборам с фонда оплаты труда касается только российских компаний, а значит, их фактически будут субсидировать за счет НДС, который пользователи будут платить за иностранные лицензии. Введение НДС в размере 20% даст повышение цены иностранного софта на 16,67%. Отмена льготы по НДС, с одной стороны, действительно будет стимулировать экспорт ПО, но с другой — приведет к увеличению стоимости ПО на внутреннем рынке, считают эксперты. По их мнению, IT-компании, продающие софт, уже сталкиваются с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов со стороны заказчиков, и введение НДС лишь усугубит положение.