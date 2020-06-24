Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российские предприятия IT-индустрии смогут стать гигантами отрасли. Об этом он заявил в среду журналистам.

«Мы сами станем гигантами», — сказал он, отвечая на вопрос, придут ли в российскую юрисдикцию иностранные IT-гиганты.

В ходе обращения к россиянам во вторник президент РФ Владимир Путин предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии снизить ставку страховых взносов для отрасли до 7,6% с 14%, ставку налога на прибыль — до 3% с 20%, причем сделать это бессрочно. Фактически это будет одна из самых низких ставок в мире.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя выступление президента, заявил, что налоговый маневр в IT-отрасли может сделать ее самой конкурентной в мире и существенно повысить интерес инвесторов.