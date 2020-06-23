Ставку страховых взносов для IТ-компаний предлагается понизить с 14% до 7,6%, а налога на прибыль — с нынешних 20% до 3%. Причем сделать эту меру бессрочной. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к гражданам.

«В отрасли сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России, — заявил он. — Для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения».

По словам Путина, налоговые, финансовые, правовые условия для работы в России должны быть глобально конкурентоспособны. В качестве первого шага предлагается провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда — основную статью расходов для высокотехнологичных компаний.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, уменьшить ставку налога на прибыль, разумеется, бессрочно с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире. Налоги — это, конечно, важно, но далеко не все», — добавил президент, напомнив, что только за последние пять лет экспорт отечественного программного обеспечения увеличился вдвое.