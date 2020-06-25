Вероятное временное ослабление бюджетного правила в России как одна из мер в ответ на вызванный коронавирусом кризис, как ожидается, не скажется на достигнутом за последнее время прогрессе в части улучшения макроэкономической стабильности и снижения зависимости от нефти. Об этом говорится в тематическом отчете рейтингового агентства Fitch Ratings. «Временное повышение верхнего предельного уровня первичных расходов является вероятным, но мы на текущий момент не ожидаем дополнительных изменений или приостановки действия бюджетного правила», — уточняют аналитики.

«Применяемое в настоящее время бюджетное правило является более эффективным по сравнению с предыдущими в плане «отвязывания» экономического роста и государственных финансов в России от колебаний нефтяных цен. Оно помогло поддержать улучшение комплекса мер в рамках проводимой политики, включая гибкость обменного курса и четкую нацеленность на инфляционное таргетирование, и способствовало повышению устойчивости России к шокам по сравнению с ситуацией падения цен на нефть в 2014—2015 годах», — отмечают эксперты.

Они напоминают, что меры в России в ответ на пандемию коронавируса включают понижение процентной ставки, в том числе недавнее снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 4,5%, и умеренные бюджетные меры, на уровне 2,9% от ВВП, включая гарантии. Это согласуется с мнением Fitch о том, что бюджетные установки останутся консервативными с целью сохранения фискальных буферов, макроэкономической стабильности и доверия рынка.

Принятое в 2017 году бюджетное правило основывается на допущении в отношении базовой цены на нефть. Когда цены превышают это допущение, нефтегазовые сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния. Если нефтяные цены опускаются ниже этого допущения, правительство может использовать средства ФНБ для покрытия дефицита доходов (использование средств ограничивается, если ликвидные активы фонда снижаются до уровня менее 5% от ВВП). Допущение по базовой цене на нефть на 2020 год было принято на уровне 42 долларов за баррель (прогноз Fitch составляет 35 долларов за баррель).

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% Прогноз снижения мирового ВВП ухудшился до 4,6% с 3,9%.

«Тем не менее в результате экономического влияния коронавируса и шоков по ценам на нефть (Fitch прогнозирует сокращение реального ВВП на 5% в 2020 году) мы ожидаем дополнительных заимствований, чтобы компенсировать потерю ненефтяных доходов и поддержать антикризисные расходы. Мы полагаем, что это приведет к увеличению структурного первичного дефицита в 2020 году до 1,9% от ВВП, что выше уровня 0,5% от ВВП, предусмотренного в бюджетном правиле. В результате эмиссия суверенного долга в 2020 году может увеличиться на 1,5 млрд рублей», — говорится в аналитическом комментарии.

По мнению авторов, это не приведет к существенному ослаблению суверенного баланса. Прогнозируемый дефицит бюджета расширенного правительства в России на уровне 5,5% и 3,3% от ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно будет близким к сопоставимым эмитентам с рейтингами в категории «BBB». Долг расширенного правительства увеличится, но останется одним из самых низких в рейтинговой категории «BBB» — на уровне 18,7% от ВВП в 2020 году и 20,3% в 2021-м. По прогнозам Fitch, ликвидные активы ФНБ будут на уровне 7,2% от ВВП на конец 2020 года.

Fitch не считает, что это скажется в целом на последовательности проводимой политики и снижении зависимости бюджетных счетов от цен на нефть. «Мы полагаем, что Россия вернется к своему целевому структурному бюджетному показателю в 0,5% от ВВП в 2022 году, и представители государства отмечали, что стремятся избежать быстрого увеличения долга, что могло бы ослабить профиль погашения и увеличить стоимость финансирования», — указывают в агентстве.



«В то же время в прошлом в бюджетное правило вносились корректировки (первичный структурный дефицит в 0,5% заменил целевой уровень по первичному балансу, чтобы позволить осуществлять инфраструктурные расходы). Мы не ожидаем дополнительных изменений, таких как увеличение базовой бюджетной цены на нефть, но если они произойдут, то, по мнению агентства, значимость правила как «якорного» ориентира может быть ослаблена, что может снизить доверие к проводимой политике», — добавляют аналитики.