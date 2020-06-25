МТС выплатят дивиденды по итогам 2019 года в размере 41,1 млрд рублей. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба оператора.



«Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло следующие решения: выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 41,1 миллиарда рублей, или 20,57 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (41,14 рубля на одну АДР), и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 9 июля 2020 года», — говорится в сообщении.



Выплата дивидендов завершится до 13 августа 2020 года.

Кроме того, на собрании избран совет директоров, в него вошли: член совета директоров АФК «Система», председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков; вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский; президент, председатель правления МТС Алексей Корня; независимые директора Регина Фон Флемминг, Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Константин Эрнст и Валентин Юмашев.

На заседании совета директоров, которое состоялось 25 июня, Феликс Евтушенков был переизбран его председателем.