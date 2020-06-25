Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, смогут въехать в страну. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия», — говорится в сообщении.

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, было принято по итогам рассмотрения поступивших в правительство обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний.

Ранее Кабмин принял решение о разрешении въезда в страну иностранцев, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения были сняты также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках.