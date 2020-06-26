ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными и в том числе по программе «Рефинансирование» на 1,4 процентного пункта. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Учитывая мягкую кредитно-денежную политику Центрального банка в части ключевой ставки, мы приняли решение снизить свои ставки по кредитам наличными. Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков — поддержать население. Поэтому предлагаем клиентам одну из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными и рефинансированию — 7,5%. Это позволит им использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах», — отметил руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений.

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы.

Предложение действует до 31 августа 2020 года.