ЦБ установил официальные курсы валют с 27 июня.

Курс доллара понизился на 33,76 копейки, составив 69,1284 рубля (69,466 рубля на 26 июня). Курс евро снизился на 51,76 копейки, до 77,5413 рубля (78,0589 рубля на 26 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 33 копейки и составил около 69,35 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 40 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 77,84 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 69,05—69,44 рубля за доллар и 77,4—77,93 рубля за евро.