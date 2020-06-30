Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за обращение ваучеров, выданных авиакомпаниями пассажирам взамен возврата средств в условиях падения пассажиропотока в пандемию коронавируса, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы настаиваем еще на том и боремся за это, чтобы вышли соответствующие акты правительства, чтобы этот ваучер имел обращение. Чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу и тем самым получить деньги назад. Но деньги, которые уже уплачены, вряд ли могут быть возвращены, иначе как за счет федерального бюджета», — сообщил Артемьев на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Он добавил, что в индивидуальных экстренных случаях пассажиры все-таки смогут вернуть себе деньги за несостоявшийся рейс, а не получить ваучер. «В тех случаях, когда будет экстренная ситуация у людей и предусмотрены подходы решения в индивидуальном порядке на основании общих критериев, — когда человек уже точно не полетит и ему это точно не надо или когда сложилась такая ситуация, что у него это единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи, — это все в индивидуальном порядке будет решаться», — объяснил он.

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов В числе прочего в Роспотребнадзоре обратили внимание на отсутствие экономических обоснований срока в три года, в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги пассажирам.

По словам Артемьева, у авиакомпаний, в условиях когда были запрещены все полеты, значительно упала выручка. И средства, направленные пассажирами на покупку билетов, фактически пошли на поддержание инфраструктуры. «Чтобы поддерживать всю инфраструктуру на плаву, нужно было брать кредиты, очень дорогие кредиты в этих условиях. Это приводит к тому, что практически те деньги, которые население вложило в покупку билетов заранее, они были пущены на это. И это, в общем, обоснованный вариант», — сказал Артемьев. По его словам, правительство, скорее всего, в этих условиях примет решение о легализации только ваучеров, без возможности выбора пассажирами такого варианта возврата.