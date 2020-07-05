Объем покупок клиентов в российских фитнес-клубах в июне увеличился в восемь раз по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.



Жители России начали активно посещать фитнес-клубы. Объем трат с 23 по 26 июня вырос в восемь раз по сравнению с апрелем, когда были введены меры по самоизоляции и ограничению работы торгово-сервисных предприятий. При этом относительно периода до пандемии — 23—26 февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже почти на 70%.

Однако по сравнению со средними значениями февраля полностью восстановился размер среднего чека. Он составляет порядка 3 тыс. рублей, что на 25% больше показателей февраля.

«Сфера досуга и развлечений активно восстанавливается по сравнению с периодом разгара пандемии — апрелем. Теперь к ресторанам, салонам красоты, торговым центрам присоединились фитнес-клубы, в которых траты в первые дни работы также кратно выше значений предыдущих месяцев, — комментирует руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. — Интересно отметить, что жители регионов пошли заниматься спортом активнее, чем москвичи. Количество оплат по России превосходит столицу почти в два раза».