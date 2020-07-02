Альфа-Банк присоединился к программе кредитования бизнеса на возобновление деятельности, которая мотивирует работодателей сохранять своих сотрудников, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно условиям, если заемщик до 1 марта 2021 года сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии, при сохранении 80% штата будет погашена половина кредита. И даже при несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020 года.

Получить помощь смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, их список установлен правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.

Льготный кредит «под 2% годовых на возобновление деятельности» выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся выплата зарплаты, обслуживание ранее полученных кредитов по программе «8,5 процента» и кредитов на поддержку и сохранение занятости. Средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.

