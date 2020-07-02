Утвержденный объем расходов федерального бюджета может быть повышен на 1,8 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Также норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет будет действовать до 2024 года.

«Обсудим также поправки в законодательство, которые позволят направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики. Законопроект предполагает изменение ряда положений Бюджетного кодекса. Появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет», — говорится в сообщении Мишустина.

Также предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году. В том числе за счет штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, пояснил премьер-министр РФ.